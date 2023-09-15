Лавров: Европа потеряла перспективы преодоления глубокого экономического кризиса Фото: REUTERS

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 15 сентября, заявил, что страны Европы потеряли перспективы преодоления глубокого экономического кризиса.

«Многое другое происходит, включая потерю Европой своей субъектности и потерю Европой перспектив на скорое преодоление глубоких кризисных явлений, которые в экономике этого старого континента продолжаются», - отметил министр в ходе круглого стола, посвященного кризису на Украине.

Лавров подчеркнул, что это происходит в том числе из-за сознательного курса США на подрыв политической самостоятельности Европы.

Ранее Лавров заявил, что Евросоюз переживает не самые хорошие времена, поэтому ему можно пожелать преодолеть трудности.