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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 9:09

СК проверит сообщения об отправке на минное поле российских военнопленных

Проверку проведут военные следственного управления
Елизавета КУЗНЕЦОВА
СК проверит сообщения об отправке на минное поле российских военнопленных

СК проверит сообщения об отправке на минное поле российских военнопленных

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет РФ начал проверку сообщений об отправке украинскими военными российских военнопленных на минное поле. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства «Следком».

«Организована проверка сведений о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителями украинских вооруженных формирований», - говорится в заявлении.

Проверку проведут военные следственного управления, которые должны установить дату видеосъемки, а также показанную на видеозаписи местность и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что при подтверждении сообщений о бесчеловечном обращении с военнослужащими из России будет решаться вопрос о возбуждении соответствующего уголовного дела, а также привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.

Как писал сайт KP.RU, в одном из украинских блиндажей нашли телефон, на котором были кадры того, как украинские военные отправляют на минное поле пленных солдат в форме российской армии.