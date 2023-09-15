СК проверит сообщения об отправке на минное поле российских военнопленных Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет РФ начал проверку сообщений об отправке украинскими военными российских военнопленных на минное поле. Об этом сказано в Telegram-канале ведомства «Следком».

«Организована проверка сведений о бесчеловечном обращении с российскими пленными представителями украинских вооруженных формирований», - говорится в заявлении.

Проверку проведут военные следственного управления, которые должны установить дату видеосъемки, а также показанную на видеозаписи местность и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что при подтверждении сообщений о бесчеловечном обращении с военнослужащими из России будет решаться вопрос о возбуждении соответствующего уголовного дела, а также привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.

Как писал сайт KP.RU, в одном из украинских блиндажей нашли телефон, на котором были кадры того, как украинские военные отправляют на минное поле пленных солдат в форме российской армии.