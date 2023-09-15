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НовостиПолитика15 сентября 2023 9:33

Путин прокомментировал применении кассетных боеприпасов США на Украине

Путин: Украина широко применяет кассетные боеприпасы США в зоне СВО
Дарья ЧИПУРНАЯ
Президент РФ Владимир Путин осудил применение кассетных снарядов на Украине

Президент РФ Владимир Путин осудил применение кассетных снарядов на Украине

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи высказался о применении кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации.

Путин подтвердил, что кассетные боеприпасы применяются Украиной, и делается это "самым широким образом".

"В этой ситуации как в капле воды отражается то, что в мире происходит в целом. Есть одна страна, которая считает, что она исключительная, - это США. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать. Это ведь США применяют кассетные боеприпасы руками украинской армии", - заявил российский лидер.

Глава России подчеркнул, что в Вашингтоне считают применение кассетных снарядов преступлением, но себе позволяют это делать. Именно это, по словам Путина, на сегодняшний день является главной проблемой в международных отношениях.

Отметим, что вместе с Россией против применения кассетных боеприпасов на Украине выступает ООН.