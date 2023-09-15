Путин сделал заявление о переговорах по Украине

Путин: РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

«Я уже на этот счет говорил, мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, пожалуйста, если другая сторона хочет, пусть делает это, скажет об этом прямо», - подчеркнул глава российского государства.

Он отметил, что неоднократно делал подобные заявления, но со стороны Киева «ничего не слышно».

Ранее Путин заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов. Он напомнил, что в Москве согласны с тем, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но киевский режим отказывается от переговоров, а президент Украины Владимир Зеленский принял соответствующий декрет. Россия не раз заявляла о готовности к переговорам, но не может их навязывать, пояснил российский лидер.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Армия с фашистским мышлением: ВСУ отправляют российских пленных на минные поля (подписаться)