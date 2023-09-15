Путин заявил, что Россия фиксирует на поле боя иностранных инструкторов

Путин заявил, что РФ фиксирует на поле боя иностранных инструкторов Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Москва фиксирует в зоне проведения специальной военной операции иностранных инструкторов, отметив, что некоторые из них вновь попали в плен совсем недавно.

"Фиксируем и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов", - заявил глава государства, подчеркнув при этом, что "вчера или позавчера кого-то уже в плен взяли в очередной раз".

Напомним, днем ранее, 14 сентября, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска проводят ротацию и перебрасывают под Артемовск 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную инструкторами НАТО.

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