Российский корабль "Аскольд" уничтожил безэкипажный катер ВСУ в Черном море Фото: Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

Российский ракетный корабль "Аскольд" уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море, сообщает Министерство обороны РФ.

"Сегодня утром малым ракетным кораблем "Аскольд" Черноморского флота в акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер ВСУ. Огнем из штатного вооружения корабля безэкипажный катер противника уничтожен", - сказано в Telegram-канале военного ведомства.

Напомним, накануне Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на ракетный корабль Черноморского флота России "Самум". Для этого использовался безэкипажный катер, который был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 14 сентября, самолеты морской авиации России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море.