Путин посоветовал Украине не плясать под чужую дудку и помнить про гопак Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, комментируя возможность переговоров между Москвой и Киевом, посоветовал Украине не плясать под чужую дудку и помнить про гопак.

«Думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так и будут всё время под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, всё равно всем так или иначе придется барыню. Ну или в лучшем случае казачка», - заявил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в ходе встречи с белорусским лидером российский президент также сказал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому кризису, напомнив, что он неоднократно делал такие заявления, но со стороны Киева «ничего не слышно».