Центробанк РФ повысил прогноз по инфляции до 6-7% в 2023 году

Банк России изменил прогноз по инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России после повышения ключевой ставки до 13% изменил прогноз по инфляции в 2023 году до 6-7%.

«Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6-7%. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели», – сказано на сайте ЦБ.

Как заверил регулятор, годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет в дальнейшем находиться вблизи этого показателя. В Центробанке заявили, что годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и до 5,2% в августе.

Инфляционное давление усилилось в том числе из-за ослабления рубля в цене, объяснил Банк России. Рост цен за последние три месяца составил в среднем 9% в пересчете на год, а показатель базовой инфляции увеличился до 8,4%.

Как писал сайт KP.RU, 15 сентября Совет директоров ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Решение обосновано инфляционным давлением, которое остается в стране высоким, объяснил решение Центробанк.