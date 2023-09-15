ЦБ принял новое решение об уровне ключевой ставки

Банк России принял новое решение об уровне ключевой ставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания ЦБ.

Решение ЦБ обосновано инфляционным давлением, которое остается в стране высокими.

"В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорится в заявлении регулятора.

Ожидается, что стабилизация инфляции будет сопровождаться поддержкой жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Обновленный прогноз Банка России также показывает, что годовая инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне от 6 до 7%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки запланировано на 27 октября 2023 года.

Напомним, 15 августа ключевая ставка была повышена до 12% с целью ограничить риски для ценовой стабильности на фоне инфляции. В ЦБ объяснили, что инфляция вызвана ростом внутреннего спроса, который превышает возможности расширения выпуска.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки внесет свой вклад в стабилизацию курса рубля. Президент России Владимир Путин также назвал повышение ключевой ставки своевременным шагом на фоне роста инфляции в стране.

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