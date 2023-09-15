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НовостиЭкономика15 сентября 2023 10:32

ЦБ принял новое решение об уровне ключевой ставки

ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов
Дарья ЧИПУРНАЯ
Банк России принял новое решение об уровне ключевой ставки

Банк России принял новое решение об уровне ключевой ставки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до 13%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания ЦБ.

Решение ЦБ обосновано инфляционным давлением, которое остается в стране высокими.

"В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорится в заявлении регулятора.

Ожидается, что стабилизация инфляции будет сопровождаться поддержкой жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Обновленный прогноз Банка России также показывает, что годовая инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне от 6 до 7%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки запланировано на 27 октября 2023 года.

Напомним, 15 августа ключевая ставка была повышена до 12% с целью ограничить риски для ценовой стабильности на фоне инфляции. В ЦБ объяснили, что инфляция вызвана ростом внутреннего спроса, который превышает возможности расширения выпуска.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки внесет свой вклад в стабилизацию курса рубля. Президент России Владимир Путин также назвал повышение ключевой ставки своевременным шагом на фоне роста инфляции в стране.

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