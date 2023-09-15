Центробанк: безработица в России снова обновила исторический минимум
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Уровень безработицы в России вновь обновил исторический минимум. Об этом сказано на сайте Центробанка РФ.
Среди причин таких тенденций регулятор называет невысокую географическую мобильность населения, а также низкую межотраслевую мобильность работоспособных россиян.
Напомним, на прошлой неделе, 5 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что число официально зарегистрированных безработных в стране снизилось за год на 27% по сравнению с показателем августа прошлого года.
По ее словам, на данный момент число зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 487 тысяч человек, а с начала 2023 года данный показатель снизился на 78 тысяч.