Центробанк: безработица в России снова обновила исторический минимум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень безработицы в России вновь обновил исторический минимум. Об этом сказано на сайте Центробанка РФ.

Среди причин таких тенденций регулятор называет невысокую географическую мобильность населения, а также низкую межотраслевую мобильность работоспособных россиян.

Напомним, на прошлой неделе, 5 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что число официально зарегистрированных безработных в стране снизилось за год на 27% по сравнению с показателем августа прошлого года.

По ее словам, на данный момент число зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 487 тысяч человек, а с начала 2023 года данный показатель снизился на 78 тысяч.