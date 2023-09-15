Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:51

Cуд в Москве приговорил к семи годам колонии украинскую телеведущую Ефросинину*

Телеведущую осудили по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Басманный суд Москвы приговорил к семи годам колонии заочно украинскую телеведущую Марию Ефросинину* по делу о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявили в пресс-службе суда.

Как сообщили в суде, украинская телеведущая была признана виновной по статье «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России».

Напомним, в конце августа этого года Басманный суд Москвы по аналогичной статье приговорил блогеров Майкла Наки** и Руслана Карпука** заочно к 11 годам колонии.

*Внесена Росфинмониторингом в список экстремистов

** Признаны в РФ иноагентом