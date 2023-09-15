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НовостиПолитика15 сентября 2023 11:56

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Киев потертял на этом направлении до 275 военнослужащих
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России отразили на Донецком направлении четыре атаки штурмовых групп украинской армии, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск», – сказано в Telegram-канале министерства.

Как уточнили в ведомстве, Вооруженные силы Украины потеряли до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки, добавили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВС России отразили на Донецком направлении восемь атак ВСУ, уничтожив за сутки до 350 украинских военнослужащих.