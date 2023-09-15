В Польше забили тревогу из-за объема производства снарядов в России

Do Rzeczy: Россия превосходит Запад по объемам производства снарядов в семь раз Фото: Александр КОЦ

Западные страны поражены объемами производства снарядов в России. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy, отмечая рост производства несмотря на санкционные ограничения.

«Россия, несмотря на санкции, не только нарастила объем производства снарядов, но и превысила его уровень до 2022 года. По производству боеприпасов Москва превосходит Запад в семь раз», - сказано в публикации польского издания.

Отмечается, что производство боеприпасов обходится России гораздо дешевле, чем странам Запада.

Напомним, днем ранее The New York Times сообщало, что Россия производит боеприпасов больше, чем до начала проведения специальной военной операции. Как отмечалось, американские и европейские чиновники признали, что Москва преодолела влияние западных санкций. Согласно приведенным данным, российские заводы могут производить до двух миллионов артиллерийских снарядов в год.