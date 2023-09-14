NYT: Россия производит боеприпасов больше, чем до начала СВО

NYT: Россия преодолела влияние западных санкций и нарастила производство оружия. Фото: Александр КОЦ

Американские и европейские чиновники признали, что Россия смогла преодолеть влияние западных санкций. Об этом пишет издание The New York Times.

«Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа», - пишет издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников из США и стран Европы.

В публикации также говорится о том, что Россия, несмотря на западные санкции, смогла увеличить производство ракет и сейчас этот показатель стал выше, чем до начала СВО.

Российские заводы могут производить до двух миллионов артиллерийских снарядов в год, пишет NYT.

Ранее Всемирная торговая организация (ВТО) пришла к выводу, что введенные в отношении России санкции негативно отразятся на большинстве экономик мира. Такие данные содержатся в отчете о мировой торговле за текущий год.

В то же время 26% россиян считают, что на санкции Запада надо вводить зеркальные ответы. А еще четверть считают, что пора уже депортировать всех европейцев из страны.

Также сообщалось, что Евросоюз решил отменить санкции в отношении четверых граждан России.