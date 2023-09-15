Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского уничтожат в случае раскрытия потерь ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского уничтожат после раскрытия потерь ВСУ Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим правительством будут уничтожены, если общественность узнает потери ВСУ в ходе конфликта.

“Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского”, — сказал эксперт в своем видеоблоге на Youtube.

Соскин добавил, что на линии соприкосновения украинские войска находятся в крайне тяжелом положении, поэтому руководство страны обязано раскрыть потери ВСУ и перестать массово арестовывать граждан за якобы инакомыслие по вопросу боевых действий.

Напомним, недавно бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил, что потери ВСУ за время конфликта к концу года превысят полмиллиона человек, из-за чего киевский режим вынужден скрывать свой провал и записывать погибших бойцов в ряды пропавших без вести.