Набиуллина назвала одну из причин повышения ключевой ставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ослабление рубля было одной из причин повышения Центробанком РФ ключевой ставки. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина

«Предпринятые с июля шаги по увеличению ключевой ставки - это ответ на реализацию инфляционных рисков, в том числе из-за влияния валютного курса», - сказала глава Центробанка РФ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Совет директоров Центробанка РФ принял решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт до 13%. Отмечалось, что такое решение обосновано и инфляционным давлением, которое остается в России высокими.

Как писал сайт KP.RU, согласно прогнозам регулятора, стабилизация инфляции будет сопровождаться поддержкой жестких денежно-кредитных условий в экономике. Обновленный прогноз показывает, что годовая инфляция по итогам этого года сложится в диапазоне от 6 до 7%.