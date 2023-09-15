Набиуллина: рост экономики России во второй половине 2023 будет более умеренным

Набиуллина: темпы роста экономики России во II полугодии будут более умеренными Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста экономики во второй половине 2023 года будут более умеренными, чем в первой части года.

“ВВП во втором квартале вырос на 4,9% к году, такие высокие темпы роста отражают восстановление экономики после спада в прошлом году.”, — уточнила Набиуллина на брифинге 15 сентября.

Глава Центробанка отметила, что после быстрого восстановительного роста снижение темпов абсолютно естественно и ограничивается доступностью ресурсов, прежде всего трудовых. К концу 2023 года, по словам Набиуллиной, в ЦБ ожидают рост экономики до 2,5%.

Набиуллина добавила, что для сохранения инфляции на уровне в 4% в России потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики, с чем связано решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13%.