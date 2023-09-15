Набиуллина: России потребуется длительный период жесткой монетарной политики Фото: Михаил ФРОЛОВ

России потребуется долгий период жесткой денежно-кредитной политики. Такое заявление в пятницу, 15 сентября, сделала руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора она сообщила, что Банк России обновил макроэкономический прогноз и на его основе уточнил уровень ключевой ставки, который нужен для достижения цели по инфляции в 4% к концу 2024 года.

«В текущих условиях для возврата к цели потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики», - сказала Набиуллина.

В пятницу, 15 сентября, cовет директоров Центробанка РФ принял решение о повышении ключевой ставки на один процентный пункт до 13%. Набиуллина пояснила, что одной из причин такого решения стало ослабление рубля.

Банк России также изменил прогноз по инфляции в 2023 году до 6-7%. Как заверил регулятор, годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет в дальнейшем находиться вблизи этого показателя.