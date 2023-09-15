Набиуллина подтвердила, что Центробанк ведет дискуссию по валютным ограничениям Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор ведет дискуссии о валютных ограничениях. Однако, по ее мнению, оказывать влияние на потоки капитала и обменный курс рубля лучше с помощью экономических мер.

«Если есть необходимость влиять на потоки капитала, которые влияют на курс, то делать это лучше экономическими, а не административными мерами», - пояснила Набиуллина.

По ее словам, нужно повышать привлекательность рублевых сбережений, а также создавать стимулы для компаний продавать выручку для оплаты текущих расходов.

В то же время руководитель Банка России подтвердила, что дискуссия о возможном введении дополнительных мер валютного контроля сейчас ведется.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов заявил, что предложение ограничить рублевые переводы за границу является элементом дискуссии в рамках создаваемой в РФ системы валютного регулирования.

Центробанк РФ ввел ограничения на перевод денег за границу физическими лицами в марте 2022 года после введения западных санкций. Регулятор ограничил переводы за рубеж суммой в 5 тысяч долларов, однако после стабилизации ситуации на валютном рынке повысил ее до 1 млн долларов.