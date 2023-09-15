Рогов: российские войска улучшили позиции после контратаки около села Вербовое Фото: Александр КОЦ

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что российские войска в результате успешной контратаки улучшили свои позиции в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

“Наши войска не только сдерживают натиск противника, но и проводят контратаки. В частности, сегодня наши ребята контратаковали боевиков ВСУ, которые пытаются наступать в сторону Вербового, Новопрокоповки и Работино.” — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что лишь в одной атаке около села Вербовое противник потерял три бронемашины, две из которых американские MaxxPro. По словам Рогова, украинские войска несут большие потери, но так и не могут достичь успехов на Запорожском направлении.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер также отмечал, что украинские войска застряли в попытках прорвать первую линию обороны ВС РФ. По мнению разведчика, в ходе летнего наступления ВСУ показали свою неспособность уничтожать логистику противника и проводить масштабные операции, продолжая безуспешные “лобовые атаки” на российские позиции и теряя в них огромное число солдат и техники.