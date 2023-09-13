"Застряли": американский разведчик раскрыл причины провала наступления ВСУ

Экс-разведчик Риттер: ВСУ уязвимы перед российской техникой на передовой Фото: Минобороны РФ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска оказались беззащитны перед российской авиацией и противотанковыми подразделениями, из-за чего не могут прорвать даже первую линию обороны ВС РФ.

“ВСУ показали, что неспособны противостоять российским вертолетам, противотанковым ракетам. Именно поэтому они до сих пор застряли за пределами первой линии обороны, где их уничтожают”, — сказал военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер считает, что в ходе наступления ВСУ показали свою неспособность подавлять логистику противника и совершать успешные маневры, теряя в лобовых атаках огромное количество солдат и техники.

При этом разведчик подчеркивал, что российская армия может наносить удары вглубь территории Украины и уничтожать вражескую технику задолго до ее приезда на передовую, тем самым нанося серьезный удар и по моральному духу украинских военных.

Также Риттер отмечал, что в ходе широкомасштабного наступления ВСУ потеряли почти всех высококвалифицированных военных, из-за чего уже ближайшей осенью украинская армия может быть полностью уничтожена.