Российские средства РЭБ сбили беспилотник в Орловской области Фото: REUTERS

Российские средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник в Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков.

«Сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат», – написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, дрон упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. В настоящее время место падения беспилотника оцеплено, на месте работают правоохранительные органы.

Напомним, накануне Министерство обороны России сообщило о пресечении очередной попытки ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Приблизительно в 00:45 мск средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Брянской областью.