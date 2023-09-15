Российские средства РЭБ сбили беспилотник в Орловской области
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Российские средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник в Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков.
«Сегодня на территории Ливенского района средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен очередной беспилотный летательный аппарат», – написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, дрон упал возле села Свободная Дубрава, повреждений и пострадавших нет. В настоящее время место падения беспилотника оцеплено, на месте работают правоохранительные органы.
Напомним, накануне Министерство обороны России сообщило о пресечении очередной попытки ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ. Приблизительно в 00:45 мск средствами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в небе над Брянской областью.