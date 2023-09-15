Welt: Запад не смог изолировать Россию, около ста стран остались ей близки

Welt: Запад не изолировал Россию, около ста стран в разной степени ей близки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкое издание Welt заявило, что попытки Запада изолировать Россию провалились, а недавняя встреча президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном не показывает обратное.

“Вселенная союзников Путина многообразна, и Северная Корея - лишь маленький кусочек в большой мозаике альянсов Москвы”, — отмечают авторы статьи.

В публикации уточняется, что менее половины стран ООН голосовали против России в рамках резолюций о приостановке членства Москвы в Совете ООН по правам человека и необходимости “возвращения” Украине новых регионов РФ.

“Остальные около 100 стран имеют разную степень близости с Россией”, — отмечается в статье.

Издание подчеркнуло, что на фоне антироссийской политики Запада союз БРИКС впервые в своей истории расширился, а на прошедшем саммите объединения многие страны выражали поддержку России.

Ранее агентство Bloomberg также отмечало, что решение БРИКС о расширении указало на растущий запрос альтернативы сложившемуся мировому порядку и провал лидерства США на мировой арене.

В свою очередь глава МИД Сергей Лавров давно подчеркивал, что мир движется к глобальной многополярности и попытки Запада навязать мировому сообществу свои порядки и правила обречены на провал.