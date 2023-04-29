Лавров заявил, что попытки стран Запада изолировать Россию потерпели полный провал

Лавров заявил о провале линии Запада на изоляцию России Фото: ТАСС

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что попытки Запада изолировать Россию потерпели полный провал, как и усилия Вашингтона и его союзников навязать мировому сообществу свои порядки и правила.

“Представляется закономерным, что усилия Вашингтона и его сателлитов повернуть вспять ход истории, заставить международное сообщество жить по придуманному "порядку, основанному на правилах", терпят фиаско”, – сказал дипломат участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности.

Лавров отметил, что сегодня мир движется к глобальной многополярности. По его словам, около 85 процентов населения планеты не хотят следовать правилам “бывших колониальных метрополий”.

Издание The Washington Post также отмечало, что попытки Запада изолировать Россию терпят провал, а конфликт на Украине поднял важные вопросы, которые привели к усилению раскола в мировом сообществе.

Недавно известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя ФРС США Джерома Пауэлла и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России.