Британия прекратила расследование обхода санкций Фридманом Фото: ТАСС

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) прекратило расследование возможного обхода санкций российским миллиардером Михаилом Фридманом.

Как передает Bloomberg, «NCA не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в Атлон-Хаусе в декабре 2022 года».

Представитель агентства сообщил, что расследование продолжится против других подозреваемых, в отношении которых ведется «более широкое расследование».

Как писал сайт KP.RU, 28 февраля 2023 Евросоюз внес в санкционный перечень 26 граждан России, включая совладельцев «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, постоянно проживавших в Лондоне. В ходе обыска в лондонском доме бизнесмена на него надели наручники. Власти проводили расследование: Фридмана подозревали в отмывании денег и уклонении от санкций. В частности, превышении установленного Лондоном лимита на расходы в 2,5 тысячи фунтов в месяц.