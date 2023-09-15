Полянский: Россия обратит внимание с трибуны ООН на угрозы представителя Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва с трибуны ООН обратит внимание международного сообщества на угрозы представителя ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес наблюдателей, работавших на выборах в РФ.

“Американский трансгендер, говорящий от лица Украины и угрожающий нашим журналистам и Марии Захаровой, перешел теперь и на угрозы иностранным наблюдателям на недавних выборах в России”, — рассказал Полянский в своем телеграм-канале.

Ранее спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло обещала, что в скором времени спецслужбы Украины устроят расправу над известным российским журналистом, не называя имени. Позже представитель Украины также пообещала расправу над рядом официальных лиц Кремля и угрожала международным наблюдателям на выборах в новых субъектах РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти заявления украинского спикера очередным доказательством террористической сущности киевского режима и его спонсорства Вашингтоном по всем международным организациям и НПО.