Польша введет запрет на ввоз зерна из Украины после отмены эмбарго Еврокомиссией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Польши введут запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинских зерновых, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель. Мы сделаем это сегодня с полуночи», – сказал политик в ходе брифинга.

Решение ЕК вредит польским фермерам, добавил Моравецкий.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна из Украины в пять стран Евросоюза. В организации заявили, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера, чтобы избежать резких скачков в экспорте зерна.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе премьер-министр Польши отправил в Еврокомиссию ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна с Украины. Варшава не может пойти на нанесение вреда сельскохозяйственному рынку Польши, которому серьезно угрожают поставки зерна с Украины, отметил он.