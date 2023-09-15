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НовостиВ мире15 сентября 2023 17:52

Польша введет запрет на ввоз зерна из Украины после отмены эмбарго Еврокомиссией

Решение ЕК вредит польским фермерам, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Польша введет запрет на ввоз зерна из Украины после отмены эмбарго Еврокомиссией

Польша введет запрет на ввоз зерна из Украины после отмены эмбарго Еврокомиссией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Польши введут запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинских зерновых, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы продлим запрет ввоза украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин, мы не будем слушать Брюссель. Мы сделаем это сегодня с полуночи», – сказал политик в ходе брифинга.

Решение ЕК вредит польским фермерам, добавил Моравецкий.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна из Украины в пять стран Евросоюза. В организации заявили, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера, чтобы избежать резких скачков в экспорте зерна.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе премьер-министр Польши отправил в Еврокомиссию ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна с Украины. Варшава не может пойти на нанесение вреда сельскохозяйственному рынку Польши, которому серьезно угрожают поставки зерна с Украины, отметил он.