«Вроде она не болела»: актер Евгений Князев отреагировал на смерть дочери Михаила Ульянова Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный артист России Евгений Князев в беседе с «Абзацем» поделился своим состоянием после известий о смерти дочери актера Михаила Ульянова Елены. Князев отметил, что он не был с женщиной в дружеских отношениях, но был знаком с ней лично.

— О Господи, Лена умерла. Вроде она не болела. Лена была скромным человеком. Для меня само событие, что она умерла, удивительно. Это очень тяжело, я поражен, — отметил Князев.

Напомним, что о смерти Елены Ульяновой стало известно днем 15 сентября. Ее тело нашли в собственной квартире на Большой Бронной улице в Москве еще вечером 14 сентября. Причина смерти на данный момент неизвестна.

Елена Ульянова родилась в семье актеров, однако идти по стопам родителей она не хотела и стала художником-графиком. У нее есть дочь, которая еще в 2007 году сделала ее бабушкой, родив двойню.