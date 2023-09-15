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НовостиЭкономика15 сентября 2023 19:01

Правительство РФ может увеличить пошлину на экспорт топлива или запретить его

Вице-премьер поручил в кратчайшие сроки разработать решение по данному вопросу
Сергей ЧИКОВ
Кабмин может запретить экспорт топлива или увеличить экспортную пошлину на нефтепродукты

Кабмин может запретить экспорт топлива или увеличить экспортную пошлину на нефтепродукты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России в рамках мер по стабилизации цен на топливо рассматривает между полным запретом экспорта нефтепродуктов и повышением экспортной пошлины до 250 долларов за тонну топлива.

В случае повышения пошлины платеж будет возвращаться компаниям, которые будут поставлять установленный правительством процент от нефтепродуктов на российский рынок.

“Вице-премьер (Александр Новак) поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли”, — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Кабмине РФ.

Отмечается, что на прошедшем совещании по вопросам стабилизации цен на топливо участвовали представители Министерства финансов, Министерства энергетики, Федеральной антимонопольной службы и нефтяных компаний.

Ранее Новак подчеркивал, что дефицита топлива на российском рынке нет, а рост оптовых цен может быть связан с “серым” экспортом топлива. В рамках стабилизации цен Минэнерго предлагало ограничить список компаний, которым будет доступен экспорт топлива.

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