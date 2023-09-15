Правительство РФ может увеличить пошлину на экспорт топлива или запретить его

Кабмин может запретить экспорт топлива или увеличить экспортную пошлину на нефтепродукты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России в рамках мер по стабилизации цен на топливо рассматривает между полным запретом экспорта нефтепродуктов и повышением экспортной пошлины до 250 долларов за тонну топлива.

В случае повышения пошлины платеж будет возвращаться компаниям, которые будут поставлять установленный правительством процент от нефтепродуктов на российский рынок.

“Вице-премьер (Александр Новак) поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли”, — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Кабмине РФ.

Отмечается, что на прошедшем совещании по вопросам стабилизации цен на топливо участвовали представители Министерства финансов, Министерства энергетики, Федеральной антимонопольной службы и нефтяных компаний.

Ранее Новак подчеркивал, что дефицита топлива на российском рынке нет, а рост оптовых цен может быть связан с “серым” экспортом топлива. В рамках стабилизации цен Минэнерго предлагало ограничить список компаний, которым будет доступен экспорт топлива.

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