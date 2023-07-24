Новак поддержал предложение Минэнерго сократить число экспортеров бензина

Серый экспорт бензина мог стать одной из причин резкого роста оптовых цен на топливо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о создании списка бензина в рамках борьбы с серым экспортом.

“Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке нефтепродуктов. По итогам вице-премьер поддержал предложения Минэнерго по ограничению количества экспортеров бензина”, — сообщили на сайте правительства РФ.

Ранее Министерство энергетики РФ сообщало, что в рамках борьбы с серым экспортом бензина ведомство изучает возможность ограничения списка компаний, которым будет разрешен экспорт топлива. Отмечалось, что серый экспорт бензина может быть одной из причин рекордного роста оптовых цен на топливо в июле 2023 года.

Напомним, оптовые цены на бензин по состоянию на конец июля 2023 года уже на две трети превысили цены начала года. Сайт KP.RU разобрался, что происходит на рынке топлива, из чего складывается цена на бензин и насколько он может подорожать в ближайшее время.