Медведев посетил полигон для подготовки контрактников в ДНР

Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР вблизи линии соприкосновения Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил тренировочный полигон в Донецкой Народной Республике, на котором подготавливают бойцов, проходящих службу по контракту в ВС РФ.

“Заместитель председателя Совета безопасности по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР в непосредственной близости от линии соприкосновения”, — сообщил помощник Медведева Олег Осипов.

Также недавно Медведев посетил Тоцкий полигон в Оренбургской области, где понаблюдал за ходом подготовки бойцов ВС России к выполнению задач в рамках спецоперации на Украине.

Напомним, с начала 2023 года к началу сентября на службу по контракту в российских войска записалось 280 тысяч добровольцев. Недавно министр обороны России Сергей Шойгу утвердил обновленный список болезней, с которыми не примут на службу по контракту в ВС РФ в период мобилизации.

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