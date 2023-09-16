В ресторане во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар

Спасатели тушат пожар в ресторане в Санкт-Петербурге. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожар произошел в ресторане во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в ночь на субботу 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 00.27, информирует ведомство. Огнем охвачено здание размером 40х50 метров, на ликвидации пожара работают 39 сотрудников МЧС, задействовано 10 единиц специальной техники.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», - отметили в МЧС.

Речь идет о ресторане «Союз МС-24», сообщает 5-tv.ru.

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