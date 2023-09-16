Украинский военком Бережной проговорился о масштабах потерь ВСУ

Офицер ВСУ проговорился о реальных цифрах потерь украинской армии. Фото: REUTERS

ВСУ за год потеряли до 90 процентов мобилизованных, которые были призваны в ряды украинской армии осенью 2022 года. Об этом пишет издание «Полтавщина» со ссылкой на и.о. начальника военкомата Полтавской области Виталия Бережного.

«Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя», - сказал офицер, аргументируя перед депутатами городского совета необходимость выполнения плана по мобилизации.

В Полтавской области план мобилизации выполнен только на 13 процентов, добавил и.о. военкома.

Ранее военный эксперт Татаринов заявил, что в среднем за день публикуются 400 некрологов солдат ВСУ.

Тем временем ВСУ теряет лучших наемников и западную технику в боестолкновениях в Работино.

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