Военная спецоперация на Украине 16 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 сентября 2023 года.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправили пленных солдат на минное поле в зоне специальной военной операции (СВО).

Среди бойцов ВСУ участились случаи дезертирства с позиций после многочисленных потерь из-за ударов авиации ВС РФ и артиллерии на Купянском направлении.

Следственный комитет РФ начал проверку сообщений об отправке украинскими военными российских военнопленных на минное поле.

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении. Киев потертял на этом направлении до 275 военнослужащих.

Российские бойцы отразили две атаки ВСУ в районе Работино Запорожской области. ВС РФ нанесли удар по технике и живой силе ВСУ к западу от Верхового.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска в результате успешной контратаки улучшили свои позиции в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

Российские средства РЭБ сбили беспилотник в Орловской области. В результате инцидента никто не пострадал.

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска ударили по Новой Каховке ракетой, начиненной поражающими элементами. В результате обстрела погиб один мирный житель, еще 15 получили ранения.