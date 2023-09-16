Российские Ту-160 получили на вооружение ракеты с дальностью в 6500 километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-БД, способные поразить цель, расположенную в более чем 6,5 тыс. километров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 тысяч километров», - описал новое вооружение командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Демонстрация была проведена лично министром обороны России Сергеем Шойгу, для лидера КНДР Ким Чен Ына, на аэродроме Кневичи во Владивостоке.

Ранее KP.RU сообщил, что китайские СМИ назвали Ту-160 воплощением «жестокой красоты».