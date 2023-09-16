Российские войска за неделю отразили 18 атак ВСУ на Запорожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшую неделю украинские неонацисты 18 раз пытались прорваться на Запорожском направлении, и каждый раз российская армия отбрасывала их. В результате командованию ВСУ пришлось выводить в тыл 82-ю десантно-штурмовую бригаду, так как потери в ней стали критичны, о чём сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», - говорится в публикации.

ВСУ потеряли на этом направлении более 740 человек, 20 танков и бронемашин, 38 артиллерийских орудий.

Ранее KP.RU сообщил, что на Донецком направлении отражено восемь атак ВСУ.