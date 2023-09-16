Эрдоган допустил, что дороги Турции и ЕС могут разойтись Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дороги Турции и Евросоюза "могут разойтись" из-за стремления ЕС отдалиться от Анкары.

“Если вы хотите знать мою оценку очень четко, то Европейский Союз стремится отделиться от Турции.” — сказал Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом на заседание Генассамблеи ООН.

Политик отметил, что за последнее время Евросоюз предпринял ряд шагов по отдалению от Турции, и Анкара в данный момент пытается оценить позицию ЕС.

“И после этих оценок, если потребуется, наши дороги с Европейским Союзом могут разойтись”, — заявил Эрдоган.

Напомним, соглашение об ассоциации с Евросоюзом Турция подписала в далеком 1963 году, а в 1987 подала заявку на вступление в ЕС. При этом Турция до сих пор не вступила в союз, а обсуждение ее вступления регулярно приостанавливаются из-за разногласий между членами объединения.

Эрдоган отмечал, что Запад уже 50 лет заставляет ждать Турцию у дверей ЕС, поэтому Анкара одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО лишь после выполнения обещаний по вопросу членства Турции в Евросоюзе.