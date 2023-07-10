Эрдоган: для вступления Швеции в НАТО необходимо принять Турцию в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что одобрит заявку Швеции на вступление в военный блок НАТО только после принятия Турции в Европейский союз.

“Мы хотим, чтобы все данные нам обещания были реализованы... Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции, как сделали это ранее в отношении Финляндии”, — призвал Эрдоган перед вылетом на саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Напомним, несколькими днями ранее Эрдоган, комментируя очередную согласованную полицией Стокгольма акцию по сожжению Корана, заявлял, что Стамбул по-прежнему не может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО из-за поддержки террористов в стране.

До недавнего времени заявку Швеции на членство в альянсе блокировали Турция и Венгрия, однако недавно премьер-министр Виктор Орбан все же выступил за принятие Швеции в НАТО.