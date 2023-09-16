Масочный режим введут в доме правительства РФ из-за распространения COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В здании правительства Российской Федерации с 18 сентября вновь введут масочный режим и ограничат личные контакты между работниками в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Также для предотвращения дальнейшего распространения болезни Кабмин РФ сократит число зарубежных и внутрироссийских командировок.

“На территории дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим. Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19”, — сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Напомним, пандемия коронавируса официально завершилась в начале мая 2023 года. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии COVID-19 унес жизни 20 миллионов жителей по всей планете, а миллионы других продолжают мучиться от постковидного синдрома.

Тем временем в начале сентября 2023 года всплеск нового штамма коронавируса произошел в 53 субъектах страны, а прирост заболеваемости составил 31,6%. Сайт KP.RU разобрался, стоит ли россиянам прививаться от коронавируса и каким будет сезонный грипп.