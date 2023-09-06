Суровый грипп "Гонконг" опаснее нового штамма ковида: какие вирусы угрожают россиянам осенью и стоит ли прививаться

В России начался рост коронавирусной инфекции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю всплеск произошел в 53 субъектах страны, а прирост заболеваемости составил 31,6%. Станет ли ковид главной респираторной инфекцией этой осени, стоит ли прививаться от коронавируса и каким будет сезонный грипп, KP.RU спросил у врача аллерголога - иммунолога Владимира Болибока.

ПИК КОРОНАВИРУСА ПРИДЕТСЯ НА ОКТЯБРЬ

Главной респираторной инфекцией осени станет ОРВИ в целом, потому что те легкие случаи заболевания, которые регистрируются у нас в поликлинике, не тестируются на вируса, который вызвал инфекцию.

- Поэтому, в основной массе диагноз будет ОРВИ, без уточнения, что это – коронавирус, грипп или какая-то другая инфекция, - говорит Владимир Болибок.

Конкуренция между инфекциями этой осенью распределится по времени. Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, скорее всего, придется на конец сентября - октябрь.

- Связанно это с тем, что к этому времени у нас ослабеет коллективный иммунитет. Весенний всплеск ковида приходился на март – апрель, так что как раз к сентябрю – октябрю можно ждать новый всплеск. Но сама по себе болезнь будет нетяжелая, количество госпитализаций ожидается относительно небольшое, - продолжает эксперт.

ИНФЕКЦИЮ ВСЕ ЧАЩЕ ПЕРЕНОСЯТ НА НОГАХ

Сейчас у нас наблюдается тенденция, что тестируют на ковид скорее тех, кому показана госпитализация. В среднем примерно на 100 заболевших приходится 3 – 4 госпитализации, говорит наш эксперт. Что же касается цифр недельного роста в 31,6%, то они идут от достаточно низкой базовой отметки летней заболеваемости.

На данный момент заболевание коронавирусной инфекцией часто протекает бессимптомно, даже сам человек не чувствует, что переболел. Еще одна часть заболевших чувствует недомогание, но не обращается к врачу.

- Часть пациентов обращается только с температурой, детей родители начинают водить к лору, поскольку бывает, что закладывает нос. В случае же, если появляется сыпь, то ведут к дерматологу, если болит живот – то к педиатру – гастроэнтерологу, так что большая часть пациентов спокойно лечатся симптоматически, - говорит Владимир Болибок.

А ВОТ ГРИПП МОЖЕТ ДОСТАВИТЬ СИЛЬНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Волна гриппа придет после коронавирусной и всплеск заболеваемости гриппом ожидается на декабрь – январь – февраль, предполагает эксперт. На хвосте из коронавируса и гриппа придут остальные ОРВИ – риновирус, аденовирус, рино-синтициальный вирус и другие.

По прогнозам к нам возвращается вариант штамма гриппа «Гонконг», который вызвал пандемию в 1968 – 1970 годах.

- Я еще школьником помню эту пандемии, когда приходил в школу, а из всего класса на уроке 3 – 4 ученика, - вспоминает Владимир Болибок. - Со времени той первой пандемии у нас к этому штамму есть уже коллективный иммунитет, потому что штамм «Гонконг» в измененном варианте возвращается каждые 10 – 20 лет, однако не стоит забывать и о том, что у нас три года практически не было гриппа, и что появились за это время дети, которые вообще не знают, что такое грипп. Их иммунная система никогда с этим вирусом не сталкивалась, так что прививки против гриппа делать важно.

Будет ли грипп в этом году тяжелым, во многом зависит от состояния иммунитета. В группе риска находятся все люди, старше 60-ти лет, люди с хроническими заболеваниями (особенно с сердечно-сосудистыми, заболеваниями дыхательной системы), все, кто проходит курс лечения от рака. Этим людям особенно важно сделать прививки, а также профессиональным группам риска – медикам, учителям, работникам торговли и общественного транспорта.

Также осенью полезно привиться:

- От пневмококка (бактериальная пневмония).

- Детей стоит привить от гемофильной палочки, от которой случаются менингиты. Такого рода менингитов сейчас встречается даже больше, чем от менингококка, говорит врач.

СТОИТ ЛИ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?

- По поводу прививки от коронавируса могу сказать следующее. Мне седьмой десяток лет, и я повторную вакцинацию делаю, потому что среди моих коллег, да и выпускников, к сожалению, были люди не привитые. И мы с очень многими попрощались именно из-за коронавируса - говорит Владимир Болибок. – Поэтому лучше хотя бы раз в год ревакцинацию проходить.

- Сейчас на арену выходит новый вариант коронавируса Пирола, а вакцина сделана под вариант старый. Это сыграет свою роль?

- Да, вакцина сделана под старый штамм, однако она возбуждает не только появление антител, но и клеточного иммунитета, а это штука более мощная, чем антитела, и более долгосрочная. Когда иммунная система запоминает, с чем ей надо бороться, она запоминает, прежде всего, иммунными клетками памяти. Поэтому, как только коронавирусная инфекция прилетает, пусть даже с новым мутировавшим много – много раз вариантом, иммунная система начеку. Она все равно знает, что это коронавирус и знает, как с ним бороться.

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