Роспотребнадзор допустил локальные ограничения из-за гриппа, ОРВИ и коронавируса

Роспотребнадзор допустил локальные ограничения из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор заявил, что в российских учреждениях могут вводиться временные локальные ограничения из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

“Ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируются, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период”, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор напомнил, что применение антисептиков является простой и действенной мерой личной профилактики и существенно уменьшает риск возникновения сезонных заболеваний.

Ведомство уточнило, что рост заболеваемости респираторными инфекциями традиционно наблюдается каждую осень.

Напомним, ранее стало известно, что в здании правительства Российской Федерации с 18 сентября вновь введут масочный режим и ограничат личные контакты между работниками в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Тем временем в начале сентября 2023 года произошел всплеск заболеваемости гриппом “Гонконг”, который оказался суровее, чем новые штаммы коронавируса.