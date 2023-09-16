RFI: президент ЦАР Туадера отказал Макрону в выводе инструкторов РФ из страны

RFI: Туадера отказал Макрону, потребовавшему вывести инструкторов РФ из ЦАР Фото: REUTERS

Радиостанция RFI сообщила, что президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера жестко ответил на предложение президента Франции Эммануэля Макрона вывести российских военных инструкторов с территории страны.

“Туадера объяснил французскому коллеге, что он взаимодействует "с российскими властями в рамках соглашения в сфере обороны и подготовки кадров между двумя странами" и добавил, что остальное не его дело”, — сообщает RFI.

В сообщении радиостанции уточняется, что французский лидер назвал возможный вывод российских инструкторов из ЦАР как условие для сближения страны с Францией.

Напомним, в марте 2023 года Эммануэль Макрон признал, что времена, когда Париж оказывал серьезное влияние на свои бывшие колонии в Африке ушли в прошлое, а на смену им пришло “сбалансированное партнерство”.