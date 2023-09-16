Небензя: "выхлоп" от заседания Совбеза ООН с Зеленским будет нулевым

Небензя: выхлоп от предстоящего заседания СБ ООН с Зеленским будет нулевым Фото: REUTERS

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что заседание Совбеза организации высокого уровня с участием президента Украины Владимира Зеленского станет “очередным шоу” с нулевым “выхлопом”.

“Мы реалистично оцениваем "выхлоп" от этого заседания, как и от других политизированных инициатив Запада по украинскому кризису. Он, очевидно, нулевой. Это будет очередное "шоу", главная роль в котором отводится украинскому президенту”, — сказал постпред РФ в интервью РИА Новости.

Небензя добавил, что России грустно наблюдать использование “высокой трибуны” ООН для самопиара украинского лидера и использование Совбеза организации как площадки для “пиар-кампаний” западных союзников киевского режима.

Напомним, заседание Совета безопасности ООН намечено на 20 сентября 2023 года. Ранее издание Politico сообщало, что Владимир Зеленский планирует выступить на Генассамблее ООН и, вероятно, сможет публично объяснить свою позицию за одним столом с представителем России.