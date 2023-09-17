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НовостиПолитика17 сентября 2023 1:34

Собянин: В Раменском районе ПВО сбила еще один беспилотник, летевший к Москве

Разрушений и пострадавших нет
Сергей ГАПЧУК
Собянин: В Раменском районе ПВО сбила еще один беспилотник, летевший к Москве Фото: Агентство городских новостей Москва

Собянин: В Раменском районе ПВО сбила еще один беспилотник, летевший к Москве Фото: Агентство городских новостей Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в Раменском районе силами ПВО был уничтожен еще один украинский беспилотник, летевший к Москве.

«Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области», - написал глава столицы.

Он уточнил, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет.

Как писал сайт KP.RU, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московской области системой ПВО сбит украинский беспилотник, летевший на Москву.

Он отметил, что ночью ПВО отразила атаку беспилотника на Москву в городском округе Истра.

Собянин отметил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов в Крыму.