В США назвали новую проблему наступления ВСУ Фото: REUTERS

Во время попыток прорвать оборону российской армии украинские войска могут столкнуться с препятствием в виде плохой погоды, в том числе холода и дождя. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как сказано в статье, ухудшение погоды окажется очередной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. В публикации добавили, что похолодание с наступлением осени осложнит ситуацию для украинских военных, поскольку они не смогут полноценно перемещаться, а также использовать боевую технику.

Рядовой воздушно-разведывательного батальона ВСУ Александр Солонько рассказал журналистам WSJ, что дожди и холод будут препятствиями для украинских войск во время боевых действий.

Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что медленный темп наступления ВСУ связан не с нехваткой боеприпасов, он отметил, что российские войска «заложили огромное количество мин», что мешает продвижению украинской армии на всех направлениях.