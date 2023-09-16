Адмирал Бауэр: медленный темп наступления ВСУ связан не с нехваткой боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что медленный темп наступления ВСУ связан со сложной ситуацией на поле боя, а не с нехваткой боеприпасов.

“Нет прямой связи между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора и продвижением наступления на Украине”, — сказал военный на пресс-конференции 16 сентября в Осло.

Бауэр добавил, что российские войска “заложили огромное количество мин”, что серьезно мешает продвижению украинских войск на всех направлениях.

Также он признал, что мощности оборонной промышленности стран НАТО все же отстают от потребностей альянса, из-за чего даже увеличение военных расходов может не принести желаемого усиления безопасности.

Напомним, ранее американский журналист Гарланд Никсон назвал правительство президента Украины Владимира Зеленского одним из худших в мире из-за того, что киевский режим отправляет тысячи своих бойцов на российские минные поля.

В свою очередь журналист Дэнни Хайфон отметил, что западные союзники Киева не беспокоятся огромными потерями ВСУ и готовы пожертвовать всем населением Украины ради достижения собственных целей.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что к концу 2023 года число потерь ВСУ за время конфликта может превзойти отметку в полмиллиона человек.