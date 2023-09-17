Похороны поэта Николая Добронравова пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве

Похороны знаменитого поэта-песенника Николая Добронравова состоятся на Новодевичьем кладбище Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похороны знаменитого поэта-песенника Николая Добронравова состоятся в Москве на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память", - написал Собянин, назвав кончину советского поэта невосполнимой утратой, а также выразив соболезнования супруге - композитору Александре Пахмутовой.

Дата похорон Николая Добронравова пока не сообщается.

Напомним, 17 сентября стало известно о смерти Николая Добронравова на 95-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. О кончине поэта песенника в том числе сообщил Николай Басков.

Николай Добронравов вместе со своей супругой Александрой Пахмутовой подарили миру множество бессмертных хитов, среди которых "Трус не играет в хоккей", "Птица счастья", "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща", "Главное, ребята, сердцем не стареть" и многие другие. С подробностями жизни легендарного поэта можно ознакомиться в материале KP.RU.