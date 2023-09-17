Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом недалеко от Стамбула

Сухогруз New Legend следовал под флагом Гонконга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следовавший из России сухогруз недалеко от Стамбула столкнулся с контейнеровозом. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщила береговая охрана Турции.

«У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр», - сказано в заявлении береговой охраны.

Как уточняется, сухогруз New Legend следовал под флагом Гонконга в Малайзию. Отмечается, что пострадавших нет.

Напомним, два года назад, в сентябре 2021, береговая служба Турции сообщила о столкновении в проливе Босфор российского сухогруза «Русич-10» с турецким сухогрузом Tahsin Imamoglu. Тогда также не было пострадавших.