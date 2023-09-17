Три человека получили ранения при обстреле ВСУ Курской области

Украинские войска обстреляли деревню Успеновка Кореневского района Курской области, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает глава региона Роман Старовойт в воскресенье, 17 сентября.

«Деревня Успеновка Кореневского района снова сегодня обстреляна со стороны Украины. Есть пострадавшие», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Старовойт уточняет, что два жителя получили легкие ранения, однако «один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации».

Напомним, днем ранее, в субботу, 16 сентября, в результате обстрела со стороны украинской армии погиб мирный житель села Плехово, расположенном в Суджанском районе.