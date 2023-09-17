В Госдуме назвали условия блокировки YouTube в России Фото: REUTERS

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн заявил о необходимости создать адекватную и полноценную замену YouTube в России, прежде чем начинать думать о его блокировке в стране.

«Надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет», - заявил парламентарий, подчеркнув, что «слово "пока" здесь ключевое».

Хинштейн также отметил, что решить проблему создания аналога YouTube необходимо перед его блокировкой, поскольку «заложниками станут пользователи».

Напомним, Министерство цифрового развития РФ заявило, что не видит необходимости в блокировке YouTube в России. Глава ведомства Максут Шадаев назвал это «крайней мерой», также указав на необходимость создания альтернативы. «К этому моменту у нас должна быть своя, в моем понимании, конкурентоспособная альтернатива», - отметил министр.